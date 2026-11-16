In Val di Rabbi, a 2.182 metri di quota, Malga Villar Alta racconta ancora storie autentiche di passione, tradizione e amore per il proprio lavoro.

Qui abbiamo incontrato uno staff giovane e affiatato che, con entusiasmo e spirito di servizio, segue ogni fase della vita in malga. Si parte dalle mucche al pascolo negli alpeggi e si passa alla mungitura. Si arriva infine alla produzione di formaggi, burro, ricotta fresca e della caratteristica ricotta affumicata.

Per raggiungere la malga si percorre la Via delle Malghe, un itinerario a piedi che attraversa alcune delle più belle malghe del Parco Nazionale dello Stelvio.

Ne nasce un’esperienza fatta di persone, natura e tradizioni che meritano di essere conosciute e valorizzate.