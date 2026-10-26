BRUXELLES - La Commissione europea "ha preso atto" della richiesta italiana di estendere gli aiuti eccezionali del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale anche all'aumento dei costi dei carburanti agricoli. "Valuteremo le conseguenze legali e giuridiche e vi faremo sapere, ma penso che senz'altro l'argomentazione che hai presentato sia valida e dobbiamo affrontarla". Lo ha detto il commissario Ue all'agricoltura, Christophe Hansen, intervenendo al Consiglio Agrifish, rispondendo alla richiesta avanzata dal ministro per l'agricoltura, Francesco Lollobrigida.