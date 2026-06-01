( A N S A ) - T R I E N T , 0 1 G I U - D e n b e i d e n U r h e b e r n e i n e r s c h w e r e n S c h l ä g e r e i m i t e i n e r A x t , d i e s i c h a m S a m s t a g a b e n d k u r z v o r M i t t e r n a c h t i m O r t s z e n t r u m v o n P e r g i n e V a l s u g a n a e r e i g n e t e u n d u n t e r d e n T e i l n e h m e r n e i n e r g a s t r o n o m i s c h e n V e r a n s t a l t u n g g r o ß e B e s o r g n i s a u s l ö s t e , w e r d e n s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g u n d d a s M i t f ü h r e n v o n W a f f e n v o r g e w o r f e n . D a s H a f t p r ü f u n g s v e r f a h r e n i s t f ü r d e n h e u t i g e n T a g g e p l a n t . Z w e i t u n e s i s c h e B r ü d e r i m A l t e r v o n 2 4 u n d 2 5 J a h r e n , d i e s i c h i n e i n e m Z u s t a n d s t a r k e r E r r e g u n g b e f a n d e n , g r i f f e n a u s n i c h t i g e n G r ü n d e n z w e i M o t o r r a d f a h r e r a n u n d l ö s t e n d a m i t e i n e S p i r a l e a u s B e s c h i m p f u n g e n , T r i t t e n u n d F a u s t s c h l ä g e n a u s . D i e S i t u a t i o n e s k a l i e r t e , a l s e i n e A x t a u f t a u c h t e , d i e v o n e i n e m d e r b e i d e n A n g r e i f e r i n d e r L u f t g e s c h w e n k t u n d d a z u b e n u t z t w u r d e , m e h r e r e P e r s o n e n z u v e r l e t z e n . D i e B i l a n z b e l ä u f t s i c h a u f z w e i V e r l e t z t e , d i e i m K r a n k e n h a u s S a n t a C h i a r a i n T r i e n t s t a t i o n ä r b e h a n d e l t w e r d e n ; s i e s c h w e b e n d e m V e r n e h m e n n a c h n i c h t i n L e b e n s g e f a h r . D i e b e i d e n j u n g e n A n g r e i f e r , b e i d e n e n a u c h m e h r e r e M e s s e r g e f u n d e n w u r d e n , w u r d e n v o n d e n C a r a b i n i e r i f e s t g e n o m m e n u n d i n d i e H a f t a n s t a l t S p i n i d i G a r d o l o ü b e r f ü h r t . I n d e n s o z i a l e n N e t z w e r k e n k u r s i e r e n V i d e o s d e s A n g r i f f s . Z u d e m V o r f a l l ä u ß e r t e s i c h u n t e r a n d e r e m d i e L a n d e s r ä t i n u n d V o r s i t z e n d e d e r F r a t e l l i d ' I t a l i a i m T r e n t i n o , F r a n c e s c a G e r o s a , d i e b e t o n t e : „ I t a l i e n u n d d a s T r e n t i n o s i n d u n s e r Z u h a u s e , u n d w e r h i e r l e b e n m ö c h t e , i s t h e r z l i c h w i l l k o m m e n , s o l a n g e e r u n s e r e G e s c h i c h t e , u n s e r e R e g e l n u n d u n s e r e I d e n t i t ä t r e s p e k t i e r t . D i e a n d e r e n k ö n n e n b e r u h i g t i n i h r e i g e n e s L a n d z u r ü c k k e h r e n , d e n n w i r w o l l e n s i e h i e r n i c h t h a b e n u n d w e r d e n s i e g e w i s s n i c h t v e r m i s s e n . " I h r R e g i e r u n g s k o l l e g e u n d F r a k t i o n s v o r s i t z e n d e d e r L e g a , M i r k o B i s e s t i , e r k l ä r t e : „ E s k a n n k e i n e I n t e g r a t i o n o h n e R e s p e k t v o r d e n R e g e l n g e b e n . E s k a n n k e i n e I n k l u s i o n g e b e n , w e n n d i e j e n i g e n , d i e e h r l i c h i n e i n e r R e g i o n l e b e n , A n g s t d a v o r h a b e n m ü s s e n , e i n e n P l a t z , e i n F e s t o d e r e i n e n ö f f e n t l i c h e n R a u m z u b e s u c h e n . A u s d i e s e m G r u n d h a l t e i c h b e s t i m m t e i d e o l o g i s c h e K ä m p f e g e g e n K o n t r o l l i n s t r u m e n t e , A b s c h i e b e z e n t r e n ( C P R ) u n d d i e A u s w e i s u n g v o n S t r a f t ä t e r n w e i t e r h i n f ü r u n v e r s t ä n d l i c h . E b e n s o f i n d e i c h e s s u r r e a l , ü b e r e i n e e r l e i c h t e r t e S t a a t s b ü r g e r s c h a f t z u s p r e c h e n , o h n e d i e T h e m e n R e g e l k o n f o r m i t ä t u n d S i c h e r h e i t e r n s t h a f t a n z u g e h e n . " ( A N S A ) . W A