(ANSA) - TRENTO, 01 GIU - Tödlicher Unfall auf der Brennerstaatsstraße in Calliano kurz nach Mittag: Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland hat aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen den Bordstein geprallt. Der Mann war in einer Motorradgruppe unterwegs, als es an der Südausfahrt von Calliano in Fahrtrichtung Trient zu dem Alleinunfall kam. Beim Sturz erlitt der 56-Jährige schwere Kopfverletzungen. Trotz des raschen Eintreffens der Rettungskräfte und der Reanimationsversuche des medizinischen Personals - unter anderem mit einem Defibrillator - erlag der Mann kurz darauf seinen Verletzungen. Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von Calliano, der Rettungsdienst und die Polizei. (ANSA). KNM
Tödlicher Motorradunfall in Calliano
1 giugno 2026 • 13:19