( A N S A ) - T R E N T O , 0 1 G I U - T ö d l i c h e r U n f a l l a u f d e r B r e n n e r s t a a t s s t r a ß e i n C a l l i a n o k u r z n a c h M i t t a g : E i n 5 6 - j ä h r i g e r M o t o r r a d f a h r e r a u s D e u t s c h l a n d h a t a u s n o c h u n g e k l ä r t e r U r s a c h e d i e K o n t r o l l e ü b e r s e i n F a h r z e u g v e r l o r e n u n d i s t g e g e n d e n B o r d s t e i n g e p r a l l t . D e r M a n n w a r i n e i n e r M o t o r r a d g r u p p e u n t e r w e g s , a l s e s a n d e r S ü d a u s f a h r t v o n C a l l i a n o i n F a h r t r i c h t u n g T r i e n t z u d e m A l l e i n u n f a l l k a m . B e i m S t u r z e r l i t t d e r 5 6 - J ä h r i g e s c h w e r e K o p f v e r l e t z u n g e n . T r o t z d e s r a s c h e n E i n t r e f f e n s d e r R e t t u n g s k r ä f t e u n d d e r R e a n i m a t i o n s v e r s u c h e d e s m e d i z i n i s c h e n P e r s o n a l s - u n t e r a n d e r e m m i t e i n e m D e f i b r i l l a t o r - e r l a g d e r M a n n k u r z d a r a u f s e i n e n V e r l e t z u n g e n . V o r O r t i m E i n s a t z s t a n d e n d i e F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r v o n C a l l i a n o , d e r R e t t u n g s d i e n s t u n d d i e P o l i z e i . ( A N S A ) . K N M