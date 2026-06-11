(ANSA) - BOLZANO, 11 GIU - Ein tödlicher Motorradunfall hat sich heute Mittag im Pustertal ereignet. Gegen 12:55 Uhr kam es auf der Pustertaler Staatsstraße auf der Höhe nahe dem Mühlbacher Stausee zu dem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und dem Zweirad. Für einen den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät: Er verstarb noch an der Unfallstelle. Vor Ort standen die Freiwillige Feuerwehr, die Straßenpolizei sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 2, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes im Einsatz. (ANSA). WA
Tödlicher Motorradunfall am Mühlbacher Stausee
11 giugno 2026 • 13:34