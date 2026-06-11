( A N S A ) - B O L Z A N O , 1 1 G I U - E i n t ö d l i c h e r M o t o r r a d u n f a l l h a t s i c h h e u t e M i t t a g i m P u s t e r t a l e r e i g n e t . G e g e n 1 2 : 5 5 U h r k a m e s a u f d e r P u s t e r t a l e r S t a a t s s t r a ß e a u f d e r H ö h e n a h e d e m M ü h l b a c h e r S t a u s e e z u d e m V e r k e h r s u n f a l l z w i s c h e n e i n e m A u t o u n d d e m Z w e i r a d . F ü r e i n e n d e n M o t o r r a d f a h r e r k a m j e d e H i l f e z u s p ä t : E r v e r s t a r b n o c h a n d e r U n f a l l s t e l l e . V o r O r t s t a n d e n d i e F r e i w i l l i g e F e u e r w e h r , d i e S t r a ß e n p o l i z e i s o w i e d e r N o t a r z t h u b s c h r a u b e r P e l i k a n 2 , e i n N o t a r z t e i n s a t z f a h r z e u g , e i n R e t t u n g s w a g e n d e s W e i ß e n K r e u z e s i m E i n s a t z . ( A N S A ) . W A