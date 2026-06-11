(ANSA) - BOLZANO, 11 GIU - Am Leichnam von Manfred Rigger wurde eine Autopsie angeordnet. Der 66-Jährige aus Karneid war am Dienstagabend im Bozner Krankenhaus verstorben, wo er seit dem 28. Mai stationär behandelt wurde. An jenem Tag soll ihn ein Bekannter, der 55-jährige Markus Dorfmann, nach einem Streit bei der Bar der Q8-Tankstelle in Kardaun mit einer Ohrfeige getroffen haben. Rigger stürzte daraufhin zu Boden, schlug mit dem Kopf auf dem Gehweg auf und verlor das Bewusstsein. Nach der Rekonstruktion der Carabinieri soll sich Dorfmann anschließend mit dem Fahrrad entfernt, die Kleidung gewechselt und dann an den Tatort zurückgekehrt sein. Nachdem er als Täter identifiziert worden war, wurde er wegen versuchten Mordes festgenommen - eine Anklage, die sich nun aller Wahrscheinlichkeit nach zu Körperverletzung mit Todesfolge verschärfen wird. Bei der Anhörung zur Haftprüfung vor dem Ermittlungsrichter Emilio Schönsberg hatte Dorfmann von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Nun hat sein Verteidiger beantragt, dass er verhört wird, um seine Version der Ereignisse darzulegen. (ANSA). WA
Tod nach tätlichem Angriff in Kardaun, Autopsie der angeordnet
11 giugno 2026 • 14:44