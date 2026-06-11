( A N S A ) - B O L Z A N O , 1 1 G I U - A m L e i c h n a m v o n M a n f r e d R i g g e r w u r d e e i n e A u t o p s i e a n g e o r d n e t . D e r 6 6 - J ä h r i g e a u s K a r n e i d w a r a m D i e n s t a g a b e n d i m B o z n e r K r a n k e n h a u s v e r s t o r b e n , w o e r s e i t d e m 2 8 . M a i s t a t i o n ä r b e h a n d e l t w u r d e . A n j e n e m T a g s o l l i h n e i n B e k a n n t e r , d e r 5 5 - j ä h r i g e M a r k u s D o r f m a n n , n a c h e i n e m S t r e i t b e i d e r B a r d e r Q 8 - T a n k s t e l l e i n K a r d a u n m i t e i n e r O h r f e i g e g e t r o f f e n h a b e n . R i g g e r s t ü r z t e d a r a u f h i n z u B o d e n , s c h l u g m i t d e m K o p f a u f d e m G e h w e g a u f u n d v e r l o r d a s B e w u s s t s e i n . N a c h d e r R e k o n s t r u k t i o n d e r C a r a b i n i e r i s o l l s i c h D o r f m a n n a n s c h l i e ß e n d m i t d e m F a h r r a d e n t f e r n t , d i e K l e i d u n g g e w e c h s e l t u n d d a n n a n d e n T a t o r t z u r ü c k g e k e h r t s e i n . N a c h d e m e r a l s T ä t e r i d e n t i f i z i e r t w o r d e n w a r , w u r d e e r w e g e n v e r s u c h t e n M o r d e s f e s t g e n o m m e n - e i n e A n k l a g e , d i e s i c h n u n a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t n a c h z u K ö r p e r v e r l e t z u n g m i t T o d e s f o l g e v e r s c h ä r f e n w i r d . B e i d e r A n h ö r u n g z u r H a f t p r ü f u n g v o r d e m E r m i t t l u n g s r i c h t e r E m i l i o S c h ö n s b e r g h a t t e D o r f m a n n v o n s e i n e m A u s s a g e v e r w e i g e r u n g s r e c h t G e b r a u c h g e m a c h t . N u n h a t s e i n V e r t e i d i g e r b e a n t r a g t , d a s s e r v e r h ö r t w i r d , u m s e i n e V e r s i o n d e r E r e i g n i s s e d a r z u l e g e n . ( A N S A ) . W A