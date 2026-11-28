FIRENZE. Fare la spesa costa sempre di più, ma i rincari sugli scaffali non si traducono in maggiori guadagni per gli agricoltori. In Toscana, nell'arco di cinque anni, la spesa alimentare media mensile delle famiglie è passata da 468 a 550 euro, con un incremento di circa il 17,5%. È quanto emerge da un'analisi di Coldiretti Toscana sulla base dei dati Istat.

Il carrello della spesa assorbe ormai circa un quinto del bilancio familiare. A denunciare gli squilibri della filiera agroalimentare è Letizia Cesani, presidente regionale di Coldiretti, che evidenzia come l'aumento dei costi energetici stia penalizzando sia i consumatori sia i produttori agricoli, a fronte dei profitti registrati da altri operatori della filiera.

In Toscana l'inflazione relativa al carrello della spesa ha raggiunto l'1,8%, con differenze significative tra le province. I rincari maggiori si registrano a Lucca e Grosseto (+2,9%), seguite da Siena (+2,7%) e Livorno (+2,2%). Più contenuti gli aumenti a Firenze (+1,1%) e Massa (+1,2%).

Secondo le stime di Coldiretti, se l'andamento dell'inflazione dei primi dieci mesi venisse confermato, nel 2026 le famiglie toscane spenderebbero 116 euro in più rispetto all'anno precedente. L'associazione chiede maggiore trasparenza sull'origine degli alimenti e un confronto tra produttori e grande distribuzione per riequilibrare la filiera.