COURMAYEUR. Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni fanno scattare le misure di sicurezza ai piedi del Monte Bianco. Sabato 28 novembre 2026, a partire dalle 7.30, sarà attivato in Val Ferret il piano di distacco artificiale delle valanghe.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza è stata disposta l'evacuazione degli abitati di Meyen e Pont-Pailler, mentre nelle zone di Marbrée, Rochefort e Praz de Moulin saranno vietati l'accesso, la circolazione e la sosta.

Restrizioni anche lungo la strada della Val Ferret, che sarà interdetta sia ai veicoli sia ai pedoni nel tratto compreso tra La Palud e Planpincieux.

L'intervento preventivo arriva in un quadro di particolare attenzione per le condizioni del manto nevoso. Il bollettino valanghe di giovedì 26 novembre indicava per la zona un grado di pericolo 3, marcato, su una scala di cinque livelli.