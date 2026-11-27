BELLUNO. Le montagne venete si vestono di bianco dopo le intense precipitazioni delle ultime ore. Le nevicate hanno interessato soprattutto le Dolomiti bellunesi, ma anche le Prealpi vicentine e veronesi, con accumuli significativi sopra i 1.200-1.300 metri. Una buona notizia per gli operatori turistici in vista delle aperture degli impianti e del ponte dell'Immacolata.

Secondo le rilevazioni dell'Arpav e del Centro valanghe di Arabba del 26 novembre 2026, si registrano 65 centimetri di neve a Ra Valles, sopra Cortina d'Ampezzo, e mezzo metro a Col dei Baldi. Il manto raggiunge i 35 centimetri a Passo Falzarego e sul Monte Cherz, mentre si attesta sui 30 centimetri ad Arabba, sulle Pale di San Martino, a Cima Pradazzo e sul Monte Piana. Tra 10 e 15 centimetri a Cortina e Falcade.

Neve abbondante anche sull'Altopiano di Asiago, con punte di 40 centimetri a Cima XII e Campomolon. Accumuli compresi tra 25 e 30 centimetri nei comprensori sciistici del Verena, delle Melette e di Valmaron. Sul Monte Baldo, nel Veronese, il manto nevoso raggiunge i 35 centimetri.

Il maltempo ha però provocato difficoltà alla circolazione, soprattutto in Cadore e nell'Ampezzano. Dalla serata di mercoledì 25 novembre i vigili del fuoco hanno effettuato una decina di interventi per soccorrere automobilisti e recuperare mezzi pesanti rimasti bloccati. Nella mattinata di giovedì le squadre erano impegnate anche al Passo Mauria, con il supporto di un'autogru arrivata da Belluno.