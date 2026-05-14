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(ANSA) - BRUXELLES, 13 MAG - Nel 2024, sono stati venduti in
Ue 316 mila tonnellate di pesticidi, segnando un aumento dell'8%
rispetto al 2023. Lo certificano i dati Eurostat, sottolineando
che si tratta di una "inversione di tendenza" che fa seguito a
due anni consecutivi di calo delle vendite. I dati certificati
al 2024 riflettono una riduzione del 12% rispetto ai livelli del
2011.
Secondo l'Ufficio statistico dell'Ue, Francia (22%), Spagna
(19%), Germania (14%) e Italia (13%) hanno rappresentato le
quote più elevate dei volumi di vendita di pesticidi nel
continente. Non una sorpresa dal momento che si tratta dei
principali Paesi produttori agricoli. La categoria principale di
pesticidi venduti nell'Ue nel 2024 era quella dei 'fungicidi e
battericidi' (40%), seguita da 'erbicidi, distruttori di fusti e
antimuschi' (35%) e 'insetticidi e acaricidi' (17%). (ANSA).