(ANSA) - BOZEN, 17 GIU - Vor dem Kassationsgericht findet morgen die Verhandlung gegen Alexander Gruber statt. Der ehemalige Hausmeister der Kaiserhof-Schule in Meran war wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Haftstrafe von 10 Jahren und 8 Monaten verurteilt worden. Er soll seine Partnerin Sigrid Gröber in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar 2023 geschlagen und bei eisigen Temperaturen vor dem Eingang seiner Wohnung liegengelassen haben. Die Verteidigerinnen Alessandra d'Ignazio und Claudia Benedetti haben das Berufungsurteil angefochten und beanstanden die Rekonstruktion der Ereignisse an. Dies betrifft insbesondere die Vorfälle vor der Eingangstür von Grubers Dienstwohnung, wo Gröber um 2:50 Uhr morgens in kritischem Zustand aufgefunden wurde. Während die Richter der ersten und zweiten Instanz davon ausgingen, dass der Mann sie dort geschlagen hat, argumentiert die Verteidigung, dass die Bilder der Überwachungskameras lediglich zeigen, dass die beiden zwischen 18:47 Uhr und 18:55 Uhr gemeinsam in der Nähe des Gebäudes waren, sich danach jedoch in entgegengesetzte Richtungen entfernten: Gruber in Richtung Freiheitsstraße und nur Gröber in Richtung des Wohnungseingangs. (ANSA). WA
Morgen Kassationsverfahren zum Tod von Sigrid Gröber in Meran
17 giugno 2026 • 15:15