( A N S A ) - B O Z E N , 1 7 G I U - V o r d e m K a s s a t i o n s g e r i c h t f i n d e t m o r g e n d i e V e r h a n d l u n g g e g e n A l e x a n d e r G r u b e r s t a t t . D e r e h e m a l i g e H a u s m e i s t e r d e r K a i s e r h o f - S c h u l e i n M e r a n w a r w e g e n K ö r p e r v e r l e t z u n g m i t T o d e s f o l g e z u e i n e r H a f t s t r a f e v o n 1 0 J a h r e n u n d 8 M o n a t e n v e r u r t e i l t w o r d e n . E r s o l l s e i n e P a r t n e r i n S i g r i d G r ö b e r i n d e r N a c h t v o m 1 8 . a u f d e n 1 9 . F e b r u a r 2 0 2 3 g e s c h l a g e n u n d b e i e i s i g e n T e m p e r a t u r e n v o r d e m E i n g a n g s e i n e r W o h n u n g l i e g e n g e l a s s e n h a b e n . D i e V e r t e i d i g e r i n n e n A l e s s a n d r a d ' I g n a z i o u n d C l a u d i a B e n e d e t t i h a b e n d a s B e r u f u n g s u r t e i l a n g e f o c h t e n u n d b e a n s t a n d e n d i e R e k o n s t r u k t i o n d e r E r e i g n i s s e a n . D i e s b e t r i f f t i n s b e s o n d e r e d i e V o r f ä l l e v o r d e r E i n g a n g s t ü r v o n G r u b e r s D i e n s t w o h n u n g , w o G r ö b e r u m 2 : 5 0 U h r m o r g e n s i n k r i t i s c h e m Z u s t a n d a u f g e f u n d e n w u r d e . W ä h r e n d d i e R i c h t e r d e r e r s t e n u n d z w e i t e n I n s t a n z d a v o n a u s g i n g e n , d a s s d e r M a n n s i e d o r t g e s c h l a g e n h a t , a r g u m e n t i e r t d i e V e r t e i d i g u n g , d a s s d i e B i l d e r d e r Ü b e r w a c h u n g s k a m e r a s l e d i g l i c h z e i g e n , d a s s d i e b e i d e n z w i s c h e n 1 8 : 4 7 U h r u n d 1 8 : 5 5 U h r g e m e i n s a m i n d e r N ä h e d e s G e b ä u d e s w a r e n , s i c h d a n a c h j e d o c h i n e n t g e g e n g e s e t z t e R i c h t u n g e n e n t f e r n t e n : G r u b e r i n R i c h t u n g F r e i h e i t s s t r a ß e u n d n u r G r ö b e r i n R i c h t u n g d e s W o h n u n g s e i n g a n g s . ( A N S A ) . W A