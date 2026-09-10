TORINO. "Il vino italiano è una delle grandi eccellenze del nostro agroalimentare, un prodotto che in questi anni ha saputo conquistare valore e riconoscibilità nel mondo. Oggi attraversa una fase di assestamento, che riguarda in maniera diversa territori e tipologie, e dobbiamo affrontarla con attenzione, senza soluzioni uguali per tutti. Al centro ci sono le imprese e il lavoro dei viticoltori, che producendo vino custodiscono anche il territorio". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, oggi a Barolo (Cuneo) per il taglio simbolico del primo grappolo di Nebbiolo da Barolo della vendemmia 2026.



"Qui in Piemonte - prosegue - questo legame è particolarmente evidente: sono venuto per incontrare un mondo produttivo di grande qualità e per lavorare insieme sulle nuove opportunità che possono arrivare dai mercati internazionali, a partire dall'Asia. La strada è sostenere chi produce, valorizzare il vino italiano e continuare ad aprire nuovi mercati".

