BOZEN - Das Portal Valanghe.report hat die Lawine rekonstruiert, die am Montag am Riesernock oberhalb von Rein in Taufers einem ungarischen Touristen das Leben kostete. „Es handelte sich um eine kleine Schneebrettlawine, die sich an einem sehr steilen, nordwestexponierten Hang gelöst hat. Sie war etwa zehn Meter breit, die Mächtigkeit des abgebrochenen Schneebretts wurde auf 10 bis 40 Zentimeter geschätzt", heißt es im Bericht. Das Schneebrett bestand aus älteren Triebschneeansammlungen, die sich am 24. Dezember sowie in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember gebildet hatten. Als Schwachschicht kommen sowohl die Oberfläche der Altschneedecke mit kantig aufgebauten Kristallen als auch die fragmentierten Niederschlagsteilchen des Schneefalls vom 24. Dezember in Betracht.