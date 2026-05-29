( A N S A ) - B O Z E N , 2 9 M A I - D e r S ü d t i r o l e r L a n d e s h a u p t m a n n A r n o K o m p a t s c h e r h a t d i e f ü r S a m s t a g , 3 0 . M a i , a u f T i r o l e r S e i t e d e s B r e n n e r s g e p l a n t e U m w e l t k u n d g e b u n g k r i t i s c h b e w e r t e t . G e g e n ü b e r d e r i t a l i e n i s c h e n N a c h r i c h t e n a g e n t u r A N S A e r k l ä r t e e r , P r o t e s t e a l l e i n s e i e n k e i n e L ö s u n g ; v i e l m e h r b r a u c h e e s g e m e i n s a m e u n d k o n s t r u k t i v e M a ß n a h m e n z w i s c h e n d e n S t a a t e n . „ D i e s e D e m o n s t r a t i o n l ö s t n i c h t s , d e n n m a n m u s s k o n s t r u k t i v s e i n u n d n e u e L ö s u n g e n f i n d e n , d i e z w i s c h e n d e n S t a a t e n a b g e s t i m m t w e r d e n m ü s s e n " , s a g t e K o m p a t s c h e r . D a s P r o b l e m s e i a l l e n b e w u s s t . „ J e d e r w e i ß , d a s s e s h i e r e i n T h e m a g i b t . D e s h a l b b e s t e h t s o g a r d i e G e f a h r , d a s s d i e S o l i d a r i t ä t i n d e r B e v ö l k e r u n g g e g e n ü b e r d e n A n r a i n e r n d e r A u t o b a h n , d i e d u r c h a u s v o r h a n d e n i s t , a b n i m m t , w e i l v i e l e v e r ä r g e r t s e i n w e r d e n " , u n t e r s t r e i c h t K o m p a t s c h e r . M i t B l i c k a u f m ö g l i c h e V e r k e h r s b e h i n d e r u n g e n b e t o n t e d e r L a n d e s h a u p t m a n n , d a s s d i e n o t w e n d i g e n V o r k e h r u n g e n g e t r o f f e n w o r d e n s e i e n . D i e B e v ö l k e r u n g u n d d i e U n t e r n e h m e n s e i e n i n f o r m i e r t u n d a u f g e r u f e n w o r d e n , a u f n i c h t u n b e d i n g t n o t w e n d i g e F a h r t e n z u v e r z i c h t e n . „ W i r h a b e n z u d e m v e r s u c h t , d e n V e r k e h r z u r e d u z i e r e n , i n d e m w i r s c h w e r e F a h r z e u g e a u s g e s p e r r t h a b e n " , e r g ä n z t e K o m p a t s c h e r u n d f ü g t w e i t e r s h i n z u : " d a r ü b e r h i n a u s s e i d e r Z i v i l s c h u t z a l a r m i e r t w o r d e n . S e l b s t v e r s t ä n d l i c h s t e h e n a l l e D i e n s t e b e r e i t , u m P e r s o n e n , d i e m ö g l i c h e r w e i s e i m S t a u f e s t s t e c k e n , m i t W a s s e r u n d L e b e n s m i t t e l n z u v e r s o r g e n . W i r h o f f e n , d a s s a l l e s b e s t m ö g l i c h f u n k t i o n i e r t . " ( A N S A ) . Y G K - K N M