Il viaggio di BuonAgricoltura ci porta tra i pascoli ai piedi delle Pale di San Martino. Qui incontriamo due giovani pastori, Riccardo Tasin e Simone Tomas. Con passione e dedizione, per tutta l’estate si prendono cura di una mandria di vacche brune e pezzate rosse.

Scendiamo poi a Malga Venegiota, dove ci accolgono la simpatia e l’ospitalità di Elena Turra. Qui il sorriso e la genuina accoglienza trentina non mancano mai. Lo stesso vale per la cucina, che valorizza i prodotti e le tradizioni del Primiero.

Volti, mani, sorrisi, fatica, silenzi e paesaggi straordinari compongono un racconto fatto di persone vere. Sono tradizioni che resistono al tempo, tenute vive da un amore profondo per la montagna.