GIAPPONE. Un muro di neve davanti all'ingresso e una temperatura esterna di 12 gradi sotto zero. È lo scenario con cui ha dovuto fare i conti il personale di un albergo di montagna nella zona di Tateyama, in Giappone.

La struttura, situata a 2.370 metri di quota, è stata sommersa dalle precipitazioni nevose, costringendo i dipendenti a impugnare le pale per liberare gli accessi e riuscire a uscire.

Nonostante le impressionanti immagini, diffuse attraverso Instagram, il personale della locanda ha spiegato che nevicate di questa portata non sono insolite nel mese di novembre.

In primavera vengono utilizzati mezzi meccanici per rimuovere gli accumuli, mentre in questo periodo dell'anno il trasporto dei macchinari pesanti risulta particolarmente difficoltoso. Per questo lo sgombero viene effettuato manualmente. «La situazione è sotto controllo», rassicura lo staff.