( A N S A ) - B O Z E N , 1 2 G I U - D e r V o r u n t e r s u c h u n g s r i c h t e r v o n N e a p e l , M a r i a n o S o r r e n t i n o , h a t e i n v o r l ä u f i g e s B e r u f s v e r b o t g e g e n d e n H e r z c h i r u r g e n G u i d o O p p i d o u n d s e i n e S t e l l v e r t r e t e r i n E m m a B e r g o n z o n i v e r h ä n g t . D i e b e i d e n h a t t e n a m 2 3 . D e z e m b e r 2 0 2 5 d i e f e h l g e s c h l a g e n e H e r z t r a n s p l a n t a t i o n b e i d e m k l e i n e n D o m e n i c o C a l i e n d o d u r c h g e f ü h r t , d e r d a n n a m 2 1 . F e b r u a r i m M o n a l d i - K r a n k e n h a u s v e r s t a r b . D i e b e i d e n M e d i z i n e r w u r d e n f ü r 1 2 b z w . 7 M o n a t e v o m D i e n s t s u s p e n d i e r t . I h n e n w i r d g e m e i n s c h a f t l i c h e m a t e r i e l l e u n d i d e o l o g i s c h e F a l s c h b e u r k u n d u n g i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r K r a n k e n a k t e d e s K i n d e s v o r g e w o r f e n . D a m i t w u r d e d e n A n t r ä g e n d e r S t a a t s a n w a l t s c h a f t s t a t t g e g e b e n , w e l c h e d i e E r m i t t l u n g e n d e r S p e z i a l e i n h e i t N A S k o o r d i n i e r t h a t t e . N a c h E r k e n n t n i s s e n d e r N A S u n d d e r S t a a t s a n w a l t s c h a f t N e a p e l s o l l e n d i e Ä r z t e i m O P - B e r i c h t d e r H e r z t r a n s p l a n t a t i o n f ä l s c h l i c h e r w e i s e T a t s a c h e n b e s c h e i n i g t h a b e n , d i e n i c h t d e r W a h r h e i t e n t s p r e c h e n . L a u t d e n J u s t i z b e h ö r d e n g a b e n s i e i n d e n T a g e n n a c h d e m E i n g r i f f f ä l s c h l i c h e r w e i s e a n , d i e K a n ü l i e r u n g u n d d e n e x t r a k o r p o r a l e n K r e i s l a u f e r s t d a n n e i n g e l e i t e t z u h a b e n , a l s d a s f ü r d i e O r g a n e n t n a h m e z u s t ä n d i g e T e a m a u s B o z e n d a s M o n a l d i - K r a n k e n h a u s e r r e i c h t h a t t e . D i e E r m i t t l u n g e n e r g a b e n j e d o c h , d a s s d i e s n i c h t d e n T a t s a c h e n e n t s p r a c h : D i e E i n g r i f f e h a t t e n i m N e a p l e r K r a n k e n h a u s b e r e i t s v o r d e r A n k u n f t d e s B o z n e r T e a m s b e g o n n e n . ( A N S A ) . W A