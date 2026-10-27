ROMA - "Cibo è uguale a pace, senza la pace il cibo vive drammatiche situazioni per essere prodotto". Lo ha detto il segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, intervenendo alla prima edizione del Forum Moneta. "Faccio un esempio: la guerra russo-ucraina o la situazione dello stretto di Hormuz stanno incidendo sui processi di produzione - ha aggiunto -. Noi non abbiamo più i concimi, non abbiamo più i fertilizzanti, non abbiamo più il costo del gasolio a livelli accettabili e tutto questo incide pesantemente sui processi di produzione che devono generare poi il cibo. Per noi è un fattore di criticità enorme".