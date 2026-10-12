BOLZANO - In Alto Adige sono 607 le imprese femminili attive nell'allevamento bovino da latte, pari al 22,1% delle 2.745 aziende agricole guidate da donne sul territorio e all'11,6% delle 5.214 imprese del settore dell'allevamento bovino da latte. I dati emergono in occasione dell'Anno Internazionale delle Donne Agricoltrici 2026 proclamato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e coordinato dalla Fao. Come sottolineato da Antonia Egger, presidente dell'Associazione delle Donne Coltivatrici Sudtirolesi, che conta 17.000 iscritte, e Annemarie Kaser, direttrice della Federazione Latterie Alto Adige, il ruolo femminile è decisivo per l'innovazione e la qualità della filiera. A confermarlo è anche l'esperienza sul campo di Bettina Kofler, contadina al maso Vieiderhof a Collepietra, impegnata nella gestione di circa 20-25 vacche di razza Grigio Alpina e nella diversificazione dell'attività. "Perché sono proprio le donne - spesso - ad avere quell'intuizione in più e il coraggio di buttarsi in nuovi progetti, amalgamando perfettamente storia, tradizione e innovazione", racconta Kofler che accanto al lavoro di contadina (e mamma ndr) ha avviato anche un'attività di catering. In aiuto, soprattutto nei territori più remoti, arriva proprio il modello cooperativo. La Federazione Latterie Alto Adige, spiega la direttrice Annemarie Kaser, riunisce le 9 cooperative lattiero-casearie altoatesine, di cui sono soci circa 4.000 masi di montagna. Numeri che nel concreto si traducono in circa 60mila mucche per una produzione pari a oltre un milione di litri di latte al giorno. "In un territorio di montagna come il nostro, raccogliere il latte può richiedere percorsi lunghi e complessi, ma il principio cooperativo garantisce che nessun produttore venga lasciato indietro", spiega la direttrice Kaser.