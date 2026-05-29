(ANSA) - BOZEN, 29 MAI - Die Euregio Transplant Tour führt vom 29. bis 31. Mai 2026 bereits zum 23. Mal transplantierte Athletinnen und Athleten sowie medizinische Fachkräfte durch Tirol, Südtirol und das Trentino. Auf rund 350 Kilometern macht die grenzüberschreitende Radtour auf die Bedeutung der Organspende aufmerksam und zeigt die Lebensqualität nach einer Transplantation. Die dreitägige Radtour startet in Innsbruck und verläuft über den Brenner, Brixen, Bozen, Auer, Meran sowie über Gampen- und Mendelpass bis nach Arco. Die Etappen führen über 149 Kilometer nach Auer, weiter über 96 Kilometer nach Ruffrè und schließlich über 105 Kilometer nach Arco. Insgesamt sind mehrere tausend Höhenmeter zu bewältigen. Im Mittelpunkt steht die Sensibilisierung für Organspende und die Sichtbarkeit medizinischer Fortschritte. Transplantierte Sportlerinnen und Sportler stehen dabei symbolisch für neue Lebensperspektiven nach schwerer Krankheit. Ein besonderer Halt erfolgte in diesem Jahr am Krankenhaus Brixen, wo die Teilnehmenden von Vertreterinnen und Vertretern des Gesundheitswesens empfangen wurden. „Diese Tour geht weit über ein reines Sportereignis hinaus. Sie steht als eindrucksvolles Symbol für menschliche Stärke, den Fortschritt der Medizin und die tiefe Wertschätzung gegenüber Organspenderinnen und Organspendern" erklärte Marco Panizza, Präsident des veranstaltenden Transplant Sportclubs. Gesundheitslandesrat Hubert Messner: „die Euregio Transplant Tour macht auf beeindruckende Weise sichtbar, welche gesundheitlichen und sportlichen Perspektiven nach einer Organtransplantation möglich sind. Zugleich lenkt sie den Blick auf die große Bedeutung der Organspende und darauf, wie wichtig eine bewusste Auseinandersetzung mit diesem Thema ist". (ANSA). YGK-AW
Euregio Transplant Tour 2026 setzt starkes Zeichen für Organspende
29 maggio 2026 • 15:34