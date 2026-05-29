( A N S A ) - B O Z E N , 2 9 M A I - D i e E u r e g i o T r a n s p l a n t T o u r f ü h r t v o m 2 9 . b i s 3 1 . M a i 2 0 2 6 b e r e i t s z u m 2 3 . M a l t r a n s p l a n t i e r t e A t h l e t i n n e n u n d A t h l e t e n s o w i e m e d i z i n i s c h e F a c h k r ä f t e d u r c h T i r o l , S ü d t i r o l u n d d a s T r e n t i n o . A u f r u n d 3 5 0 K i l o m e t e r n m a c h t d i e g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e R a d t o u r a u f d i e B e d e u t u n g d e r O r g a n s p e n d e a u f m e r k s a m u n d z e i g t d i e L e b e n s q u a l i t ä t n a c h e i n e r T r a n s p l a n t a t i o n . D i e d r e i t ä g i g e R a d t o u r s t a r t e t i n I n n s b r u c k u n d v e r l ä u f t ü b e r d e n B r e n n e r , B r i x e n , B o z e n , A u e r , M e r a n s o w i e ü b e r G a m p e n - u n d M e n d e l p a s s b i s n a c h A r c o . D i e E t a p p e n f ü h r e n ü b e r 1 4 9 K i l o m e t e r n a c h A u e r , w e i t e r ü b e r 9 6 K i l o m e t e r n a c h R u f f r è u n d s c h l i e ß l i c h ü b e r 1 0 5 K i l o m e t e r n a c h A r c o . I n s g e s a m t s i n d m e h r e r e t a u s e n d H ö h e n m e t e r z u b e w ä l t i g e n . I m M i t t e l p u n k t s t e h t d i e S e n s i b i l i s i e r u n g f ü r O r g a n s p e n d e u n d d i e S i c h t b a r k e i t m e d i z i n i s c h e r F o r t s c h r i t t e . T r a n s p l a n t i e r t e S p o r t l e r i n n e n u n d S p o r t l e r s t e h e n d a b e i s y m b o l i s c h f ü r n e u e L e b e n s p e r s p e k t i v e n n a c h s c h w e r e r K r a n k h e i t . E i n b e s o n d e r e r H a l t e r f o l g t e i n d i e s e m J a h r a m K r a n k e n h a u s B r i x e n , w o d i e T e i l n e h m e n d e n v o n V e r t r e t e r i n n e n u n d V e r t r e t e r n d e s G e s u n d h e i t s w e s e n s e m p f a n g e n w u r d e n . „ D i e s e T o u r g e h t w e i t ü b e r e i n r e i n e s S p o r t e r e i g n i s h i n a u s . S i e s t e h t a l s e i n d r u c k s v o l l e s S y m b o l f ü r m e n s c h l i c h e S t ä r k e , d e n F o r t s c h r i t t d e r M e d i z i n u n d d i e t i e f e W e r t s c h ä t z u n g g e g e n ü b e r O r g a n s p e n d e r i n n e n u n d O r g a n s p e n d e r n " e r k l ä r t e M a r c o P a n i z z a , P r ä s i d e n t d e s v e r a n s t a l t e n d e n T r a n s p l a n t S p o r t c l u b s . G e s u n d h e i t s l a n d e s r a t H u b e r t M e s s n e r : „ d i e E u r e g i o T r a n s p l a n t T o u r m a c h t a u f b e e i n d r u c k e n d e W e i s e s i c h t b a r , w e l c h e g e s u n d h e i t l i c h e n u n d s p o r t l i c h e n P e r s p e k t i v e n n a c h e i n e r O r g a n t r a n s p l a n t a t i o n m ö g l i c h s i n d . Z u g l e i c h l e n k t s i e d e n B l i c k a u f d i e g r o ß e B e d e u t u n g d e r O r g a n s p e n d e u n d d a r a u f , w i e w i c h t i g e i n e b e w u s s t e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d i e s e m T h e m a i s t " . ( A N S A ) . Y G K - A W