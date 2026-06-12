(ANSA) - BOZEN, 12 GIU - Ein Motorradunfall, der sich gegen 15 Uhr in der Nähe des Grödner Jochs ereignet hat, kostete ein Todesopfer und eine Schwerverletzte. Ersten Informationen zufolge stürzten zwei Urlauber aus der Tschechischen Republik in der Nähe des Hotels Chalet Gerard mit ihrem Motorrad. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle, während die Frau in kritischem Zustand vom Rettungshubschrauber des Aiut Alpin in das Krankenhaus von Bozen geflogen wurde. Vor Ort im Einsatz standen auch die Carabinieri und die Feuerwehr. Erst gestern war ein 29-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß in der Nähe von Mühlbach ums Leben gekommen. (ANSA). WA
Ein Toter und eine Schwerverletzte bei Motorradunfall am Grödner Joch
12 giugno 2026 • 15:24