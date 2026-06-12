( A N S A ) - B O Z E N , 1 2 G I U - E i n M o t o r r a d u n f a l l , d e r s i c h g e g e n 1 5 U h r i n d e r N ä h e d e s G r ö d n e r J o c h s e r e i g n e t h a t , k o s t e t e e i n T o d e s o p f e r u n d e i n e S c h w e r v e r l e t z t e . E r s t e n I n f o r m a t i o n e n z u f o l g e s t ü r z t e n z w e i U r l a u b e r a u s d e r T s c h e c h i s c h e n R e p u b l i k i n d e r N ä h e d e s H o t e l s C h a l e t G e r a r d m i t i h r e m M o t o r r a d . D e r M a n n v e r s t a r b n o c h a n d e r U n f a l l s t e l l e , w ä h r e n d d i e F r a u i n k r i t i s c h e m Z u s t a n d v o m R e t t u n g s h u b s c h r a u b e r d e s A i u t A l p i n i n d a s K r a n k e n h a u s v o n B o z e n g e f l o g e n w u r d e . V o r O r t i m E i n s a t z s t a n d e n a u c h d i e C a r a b i n i e r i u n d d i e F e u e r w e h r . E r s t g e s t e r n w a r e i n 2 9 - j ä h r i g e r M o t o r r a d f a h r e r b e i e i n e m Z u s a m m e n s t o ß i n d e r N ä h e v o n M ü h l b a c h u m s L e b e n g e k o m m e n . ( A N S A ) . W A