(ANSA) - BOZEN, 17 GIU - Ein Asteroid trägt seit gestern Abend den Namen Jannik Sinners. Die Arbeitsgruppe für die Nomenklatur kleiner Himmelskörper (Wgsbn) der Internationalen Astronomischen Union (IAU) hat die Vergabe des Sextners an einen Asteroiden, der im Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter kreist, ratifiziert und in das offizielle Bulletin aufgenommen. Der am 10. März 2003 am Observatorium von Campo Imperatore von einem toskanischen Team entdeckte Asteroid wird offiziell „(120097) Janniksinner" heißen. Der Antrag auf die Widmung wurde auf Vorschlag der Hobby-Astronomen-Gruppe aus Montelupo Fiorentino (Florenz) von zwei der Entdecker eingereicht: dem Astronomen Fabrizio Bernardi, der bei Space Dynamics Services (einem Spin-off der Universität Pisa) arbeitet und Entdecker des berühmten Asteroiden „99942 Apophis" ist, sowie Maura Tombelli, Astronomin und Direktorin des Observatoriums von Montelupo Fiorentino. „Wir wollten diesen Asteroiden Jannik Sinner widmen", sagen die beiden Astronomen, „nicht nur wegen seiner außerordentlichen sportlichen Erfolge, die Italien an die Weltspitze des Tennis führen, sondern auch wegen der Werte wie Resilienz, Fairness und absolute Hingabe, die er auf und abseits des Platzes verkörpert. Wie ein Komet oder ein fester Himmelskörper stellt Sinner einen leuchtenden Bezugspunkt für die neuen Generationen dar. Von heute an steht seine Größe auch in den Sternen geschrieben." Dies ist der offizielle Text der von der IAU genehmigten Widmung: (ANSA). WA
Ein Asteroid trägt den Namen von Jannik Sinner "Wie ein Komet stellt er einen leuchtenden Bezugspunkt dar"
17 giugno 2026 • 15:29