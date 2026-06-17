( A N S A ) - B O Z E N , 1 7 G I U - E i n A s t e r o i d t r ä g t s e i t g e s t e r n A b e n d d e n N a m e n J a n n i k S i n n e r s . D i e A r b e i t s g r u p p e f ü r d i e N o m e n k l a t u r k l e i n e r H i m m e l s k ö r p e r ( W g s b n ) d e r I n t e r n a t i o n a l e n A s t r o n o m i s c h e n U n i o n ( I A U ) h a t d i e V e r g a b e d e s S e x t n e r s a n e i n e n A s t e r o i d e n , d e r i m H a u p t g ü r t e l z w i s c h e n M a r s u n d J u p i t e r k r e i s t , r a t i f i z i e r t u n d i n d a s o f f i z i e l l e B u l l e t i n a u f g e n o m m e n . D e r a m 1 0 . M ä r z 2 0 0 3 a m O b s e r v a t o r i u m v o n C a m p o I m p e r a t o r e v o n e i n e m t o s k a n i s c h e n T e a m e n t d e c k t e A s t e r o i d w i r d o f f i z i e l l „ ( 1 2 0 0 9 7 ) J a n n i k s i n n e r " h e i ß e n . D e r A n t r a g a u f d i e W i d m u n g w u r d e a u f V o r s c h l a g d e r H o b b y - A s t r o n o m e n - G r u p p e a u s M o n t e l u p o F i o r e n t i n o ( F l o r e n z ) v o n z w e i d e r E n t d e c k e r e i n g e r e i c h t : d e m A s t r o n o m e n F a b r i z i o B e r n a r d i , d e r b e i S p a c e D y n a m i c s S e r v i c e s ( e i n e m S p i n - o f f d e r U n i v e r s i t ä t P i s a ) a r b e i t e t u n d E n t d e c k e r d e s b e r ü h m t e n A s t e r o i d e n „ 9 9 9 4 2 A p o p h i s " i s t , s o w i e M a u r a T o m b e l l i , A s t r o n o m i n u n d D i r e k t o r i n d e s O b s e r v a t o r i u m s v o n M o n t e l u p o F i o r e n t i n o . „ W i r w o l l t e n d i e s e n A s t e r o i d e n J a n n i k S i n n e r w i d m e n " , s a g e n d i e b e i d e n A s t r o n o m e n , „ n i c h t n u r w e g e n s e i n e r a u ß e r o r d e n t l i c h e n s p o r t l i c h e n E r f o l g e , d i e I t a l i e n a n d i e W e l t s p i t z e d e s T e n n i s f ü h r e n , s o n d e r n a u c h w e g e n d e r W e r t e w i e R e s i l i e n z , F a i r n e s s u n d a b s o l u t e H i n g a b e , d i e e r a u f u n d a b s e i t s d e s P l a t z e s v e r k ö r p e r t . W i e e i n K o m e t o d e r e i n f e s t e r H i m m e l s k ö r p e r s t e l l t S i n n e r e i n e n l e u c h t e n d e n B e z u g s p u n k t f ü r d i e n e u e n G e n e r a t i o n e n d a r . V o n h e u t e a n s t e h t s e i n e G r ö ß e a u c h i n d e n S t e r n e n g e s c h r i e b e n . " D i e s i s t d e r o f f i z i e l l e T e x t d e r v o n d e r I A U g e n e h m i g t e n W i d m u n g : ( A N S A ) . W A