(ANSA) - BOZEN, 18 GIU - Drei Motorradfahrer haben innerhalb von drei Tagen auf der Penser-Joch-Straße ihr Leben verloren. Ein 43-jähriger deutscher Tourist war gestern Nachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Motorrad in einer Kehre nahe der Passhöhe auf der Stelle tot. Der andere Motorradfahrer, ein 65-jähriger britischer Tourist, stürzte nach dem Unfall in eine Schlucht. Er wurde von den Rettungskräften geborgen und in kritischem Zustand mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus von Bozen geflogen, wo er jedoch kurz darauf verstarb. Erst vor zwei Tagen hatte ein tschechischer Tourist bei einem Unfall mit seinem Motorrad auf der Eisacktaler Seite des Penser Jochs im Gebiet der Fraktion Stilfes sein Leben verloren. (ANSA). WA
Drei tote Motorradfahrer innerhalb von drei Tagen am Penser Joch
18 giugno 2026 • 06:19