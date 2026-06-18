( A N S A ) - B O Z E N , 1 8 G I U - D r e i M o t o r r a d f a h r e r h a b e n i n n e r h a l b v o n d r e i T a g e n a u f d e r P e n s e r - J o c h - S t r a ß e i h r L e b e n v e r l o r e n . E i n 4 3 - j ä h r i g e r d e u t s c h e r T o u r i s t w a r g e s t e r n N a c h m i t t a g b e i e i n e m Z u s a m m e n s t o ß m i t e i n e m a n d e r e n M o t o r r a d i n e i n e r K e h r e n a h e d e r P a s s h ö h e a u f d e r S t e l l e t o t . D e r a n d e r e M o t o r r a d f a h r e r , e i n 6 5 - j ä h r i g e r b r i t i s c h e r T o u r i s t , s t ü r z t e n a c h d e m U n f a l l i n e i n e S c h l u c h t . E r w u r d e v o n d e n R e t t u n g s k r ä f t e n g e b o r g e n u n d i n k r i t i s c h e m Z u s t a n d m i t d e m H u b s c h r a u b e r i n d a s K r a n k e n h a u s v o n B o z e n g e f l o g e n , w o e r j e d o c h k u r z d a r a u f v e r s t a r b . E r s t v o r z w e i T a g e n h a t t e e i n t s c h e c h i s c h e r T o u r i s t b e i e i n e m U n f a l l m i t s e i n e m M o t o r r a d a u f d e r E i s a c k t a l e r S e i t e d e s P e n s e r J o c h s i m G e b i e t d e r F r a k t i o n S t i l f e s s e i n L e b e n v e r l o r e n . ( A N S A ) . W A