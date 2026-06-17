( A N S A ) - B O Z E N , 1 7 G I U - D i e P o l i z e i h a t i n B o z e n d r e i P e r s o n e n w e g e n s c h w e r e r S c h l ä g e r e i f e s t g e n o m m e n . D i e B e a m t e n d e r S t r e i f e n p o l i z e i w a r e n i n G r i e s b e i e i n e m A u f n a h m e z e n t r u m i m E i n s a t z , w o e i n e g e w a l t s a m e A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n v i e r H e i m b e w o h n e r n g e m e l d e t w o r d e n w a r , d i e a u s n i c h t i g e m A n l a s s a u s g e b r o c h e n w a r . N a c h d e r m e d i z i n i s c h e n E r s t v e r s o r g u n g d u r c h d i e R e t t u n g s k r ä f t e w u r d e n d r e i d e r B e t e i l i g t e n - a u s l ä n d i s c h e S t a a t s b ü r g e r u n d A s y l b e w e r b e r - i n d a s G e f ä n g n i s ü b e r s t e l l t u n d d e r J u s t i z b e h ö r d e z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t , w ä h r e n d d i e v i e r t e P e r s o n a n g e z e i g t w u r d e . ( A N S A ) . W A