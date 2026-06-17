(ANSA) - BOZEN, 17 GIU - Die Polizei hat in Bozen drei Personen wegen schwerer Schlägerei festgenommen. Die Beamten der Streifenpolizei waren in Gries bei einem Aufnahmezentrum im Einsatz, wo eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen vier Heimbewohnern gemeldet worden war, die aus nichtigem Anlass ausgebrochen war. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurden drei der Beteiligten - ausländische Staatsbürger und Asylbewerber - in das Gefängnis überstellt und der Justizbehörde zur Verfügung gestellt, während die vierte Person angezeigt wurde. (ANSA). WA
Drei Festnahmen nach Schlägerei in einer Aufnahmezentrum in Bozen
17 giugno 2026 • 14:43