ROMA - "La proposta della Presidenza irlandese del Consiglio Ue conferma il taglio alla Pac del 20% già presente nel primo disegno della Commissione. Non è quello che ci aspettavamo. Non si tratta di un buon risultato, in un momento in cui l'agricoltura è saldamente collegata alla sicurezza dell'Unione. Non smettiamo di ribadirlo: il cibo è potere. Non destinare risorse economiche alla produzione di cibo è una decisione politica che svantaggia le imprese, il settore, i cittadini europei e la competitività dell'Europa nel mondo. E che minaccia la nostra sicurezza". Così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, commenta la bozza negoziale definita "nego box" circolata dalla presidenza irlandese del Consiglio Ue. "Rispetto alla prima proposta della presidente Von der Leyen, - aggiunge - ci aspettavamo l'aggiunta del Rural target, l'anticipo dei due terzi dei fondi dell'agricoltura e della coesione, nonché il conteggio dell'inflazione. L'attuale "nego box" è molto distante da questo scenario. Insieme al Copa porteremo avanti un'azione oppositiva. Difendere la Pac significa difendere l'Unione Europea". "In quest'ottica - conclude Giansanti - sottolineiamo l'azione positiva del presidente del Consiglio Meloni che è riuscita a costituire un gruppo di 17 Paesi che faranno sentire la propria voce nel prossimo incontro dei capi di governo, previsto a novembre. L'obiettivo è che la presidente Von der Leyen modifichi la proposta e trovi maggiori fondi".