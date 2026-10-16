ROMA - Il blocco logistico che da giorni paralizza il trasporto delle merci minaccia seriamente la tenuta economica delle imprese agricole e agroalimentari di numerose regioni. E' l'allarme lanciato da Confagricoltura che avverte : "La situazione sta generando gravi criticità per l'ordine pubblico e bloccando l'economia. Diverse aziende agricole, in particolare in Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria hanno già dovuto segnalare l'impossibilità di far arrivare i prodotti a destinazione". A rischio, spiega la confederazione, "ci sono soprattutto i prodotti freschi e altamente deperibili, la cui distribuzione richiede tempi rigorosi in Italia e all'estero. In questa fase decisiva della commercializzazione, più giorni di fermo dei camion impediscono l'evasione degli ordini e causano il deperimento della merce nei magazzini. Il settore del fresco rischia così di perdere quote di mercato difficili da recuperare, aggravando ulteriormente una situazione già critica". Le aziende agricole, ricorda la Confederazione, stanno affrontando "un periodo, ormai troppo lungo, di gravi difficoltà" per gli effetti del clima, l'aumento dei costi di produzione dovuti alla situazione geopolitica e del gasolio agricolo. Confagricoltura sollecita, quindi, le istituzioni "a mettere in atto tutti gli strumenti disponibili, dando priorità a un intervento tempestivo e adeguato alla gravità della situazione. Parallelamente - conclude - occorre definire strategie di lungo periodo capaci di ridurre l'esposizione delle imprese agricole agli effetti delle crisi energetiche".