ROMA - Oltre un miliardo di euro di nuove risorse per filiere, giovani e olivicoltura. È la cifra indicata dal sottosegretario al Masaf, il senatore Patrizio La Pietra, dopo il via libera del Senato al ColtivaItalia, il provvedimento voluto dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Secondo La Pietra, il testo non prevede «interventi a pioggia o bonus temporanei» ma una pianificazione strutturale con tre obiettivi: tutelare le filiere in difficoltà, incentivare l’innovazione tecnologica e favorire l’ingresso delle nuove generazioni nel settore. Il sottosegretario inserisce la misura in una strategia avviata dall’insediamento del governo guidato da Giorgia Meloni, che a suo dire ha mobilitato complessivamente oltre 17 miliardi di euro per i contratti di filiera, l’agricoltura di precisione e la digitalizzazione delle campagne.

Il capitolo sui giovani prevede 150 milioni di euro in credito d’imposta e agevolazioni per gli imprenditori agricoli tra i 18 e i 41 anni, con l’obiettivo di sostenere la continuità aziendale. A questa misura si affianca Ismea, che metterà a disposizione in comodato d’uso gratuito o agevolato per 10 anni ben 8.417 ettari di terre demaniali della Banca della Terra, destinati ai giovani che vogliono avviare startup agricole innovative.

Una parte consistente delle risorse va al settore olivicolo-oleario: 300 milioni di euro finanzieranno il nuovo Piano olivicolo nazionale 2026-2030. Il Piano punta ad aumentare la produzione di olio extravergine d’oliva di alta qualità, a sostenere l’export, a modernizzare la rete dei frantoi e a contrastare l’abbandono dei territori di produzione.

Secondo La Pietra, questi interventi si aggiungono alle misure di salvaguardia fitosanitaria, tra cui l’istituzione del commissario straordinario per il contenimento della Xylella, e alla «Cambiale frantoi oleari» di Ismea. Quest’ultimo strumento serve a garantire liquidità immediata ai frantoi e a certificare la tracciabilità delle giacenze per contrastare la contraffazione alimentare.

Per il sottosegretario, con il ColtivaItalia l’agricoltura italiana si dota di uno strumento normativo e finanziario che può proteggere l’economia rurale e preparare i produttori alla concorrenza globale.