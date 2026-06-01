(ANSA) - BOZEN, 01 GIU - Die Krankenhäuser von Bozen und Trient sind die Referenzzentren für eventuelle Ebola-Verdachtsfälle in Trentino-Südtirol. Wie im Rundschreiben des Gesundheitsministeriums vom 29. Mai vorgesehen, haben die beiden autonomen Provinzen die entsprechenden Einrichtungen benannt: Für Bozen ist dies di eInfektionsabteilung am Landeskrankenhaus Bozen unter der Leitung von Primaria Elke Maria Erne, für Trient die Abteilung für Infektionskrankheiten am Krankenhaus Santa Chiara. (ANSA). WA
Bozen und Trient sind Referenzzentren für Ebola-Verdachtsfälle
1 giugno 2026 • 15:02