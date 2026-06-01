( A N S A ) - B O Z E N , 0 1 G I U - D i e K r a n k e n h ä u s e r v o n B o z e n u n d T r i e n t s i n d d i e R e f e r e n z z e n t r e n f ü r e v e n t u e l l e E b o l a - V e r d a c h t s f ä l l e i n T r e n t i n o - S ü d t i r o l . W i e i m R u n d s c h r e i b e n d e s G e s u n d h e i t s m i n i s t e r i u m s v o m 2 9 . M a i v o r g e s e h e n , h a b e n d i e b e i d e n a u t o n o m e n P r o v i n z e n d i e e n t s p r e c h e n d e n E i n r i c h t u n g e n b e n a n n t : F ü r B o z e n i s t d i e s d i e I n f e k t i o n s a b t e i l u n g a m L a n d e s k r a n k e n h a u s B o z e n u n t e r d e r L e i t u n g v o n P r i m a r i a E l k e M a r i a E r n e , f ü r T r i e n t d i e A b t e i l u n g f ü r I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n a m K r a n k e n h a u s S a n t a C h i a r a . ( A N S A ) . W A