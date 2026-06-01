(ANSA) - BOZEN, 01 GIU - Die Krankenhäuser von Bozen und Trient sind die Referenzzentren für eventuelle Ebola-Verdachtsfälle in Trentino-Südtirol. Wie im Rundschreiben des Gesundheitsministeriums vom 29. Mai vorgesehen, haben die beiden autonomen Provinzen die entsprechenden Einrichtungen benannt: Für Bozen ist dies di eInfektionsabteilung am Landeskrankenhaus Bozen unter der Leitung von Primaria Elke Maria Erne, für Trient die Abteilung für Infektionskrankheiten am Krankenhaus Santa Chiara. (ANSA). WA