Un viaggio sull’Altopiano di Boniprati, in Valle del Chiese, per raccontare come il turismo lento incontra le malghe di montagna. Ci accompagnano Paolo Franceschetti, Claudio Poletti e Costantino Cosi.

Quassù tradizione, passione e territorio si traducono in prodotti caseari d’eccellenza, frutto di un lavoro che lega l’alpeggio al sapere dei casari.

Il percorso si snoda tra sentieri e pascoli, alla scoperta di un ambiente autentico e incontaminato. È un modo diverso di vivere la montagna trentina: con calma, a contatto con chi la abita e la lavora ogni giorno.