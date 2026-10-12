CHIUSAFORTE - Un'improvvisa nevicata e la mancanza di attrezzatura specifica, non attendendosi un così repentino cambiamento delle condizioni meteo, li ha bloccati a 2.300 metri sul Jôf di Montasio, in comune di Chiusaforte (Udine) costringendoli a chiedere aiuto. Quattro escursionisti, tra i 20 e i 30 anni, sono stati recuperati oggi con l'elicottero dell'elisoccorso regionale. Si tratta di due maschi, friulani, e due femmine, una di Mestre e l'altra della Bassa Friulana. I giovani, partiti dal bivacco Suringar, non riuscivano a proseguire in sicurezza verso Forca Disteis, lungo un tratto molto esposto - in cui ha perso la vita, qualche settimana fa, un escursionista toscano -, a causa della neve caduta nella notte. Le operazioni, concluse attorno alle 16, hanno coinvolto anche il Soccorso alpino e la Guardia di finanza.