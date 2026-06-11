(ANSA) - BOZEN, 11 GIU - Die Carabinieri von Algund sind im Gebiet von Vellau nach einem Verkehrsunfall eingeschritten, bei dem ein Auto von der Straße abgekommen und in eine Böschung gestürzt ist. Der Fahrer, ein 43-jähriger Mann am Steuer eines alten Skoda, hatte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Durch den Aufprall erlitten der Autofahrer selbst und einer der beiden Insassen leichte bzw. mittelschwere Verletzungen. Die vor Ort für die üblichen Erhebungen eingetroffenen Militärpersonen unterzogen den 43-Jährigen einem Alkoholtest. Der Mann verlief mit Werten von 1,58 und 1,60 Promille positiv, weshalb eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss erstattet wurde. Dem Fahrer drohen nun der Entzug des Führerscheins für ein bis zwei Jahre sowie die Beschlagnahmung des - wenn auch schwer beschädigten - Fahrzeugs. Bei der Durchsuchung des Wagens entdeckten die Carabinieri im Kofferraum zudem einen Baseballschläger aus Aluminium. Da der Mann den Besitz des Gegenstands nicht rechtfertigen konnte, wurde der Schläger umgehend beschlagnahmt und der 43-Jährige zusätzlich wegen des Tragens gefährlicher Gegenstände angezeigt. (ANSA). WA
Betrunken von der Straße abgekommen, Baseballschläger im Kofferraum
11 giugno 2026 • 07:52