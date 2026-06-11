( A N S A ) - B O Z E N , 1 1 G I U - D i e C a r a b i n i e r i v o n A l g u n d s i n d i m G e b i e t v o n V e l l a u n a c h e i n e m V e r k e h r s u n f a l l e i n g e s c h r i t t e n , b e i d e m e i n A u t o v o n d e r S t r a ß e a b g e k o m m e n u n d i n e i n e B ö s c h u n g g e s t ü r z t i s t . D e r F a h r e r , e i n 4 3 - j ä h r i g e r M a n n a m S t e u e r e i n e s a l t e n S k o d a , h a t t e d i e K o n t r o l l e ü b e r d a s F a h r z e u g v e r l o r e n . D u r c h d e n A u f p r a l l e r l i t t e n d e r A u t o f a h r e r s e l b s t u n d e i n e r d e r b e i d e n I n s a s s e n l e i c h t e b z w . m i t t e l s c h w e r e V e r l e t z u n g e n . D i e v o r O r t f ü r d i e ü b l i c h e n E r h e b u n g e n e i n g e t r o f f e n e n M i l i t ä r p e r s o n e n u n t e r z o g e n d e n 4 3 - J ä h r i g e n e i n e m A l k o h o l t e s t . D e r M a n n v e r l i e f m i t W e r t e n v o n 1 , 5 8 u n d 1 , 6 0 P r o m i l l e p o s i t i v , w e s h a l b e i n e A n z e i g e w e g e n F a h r e n s u n t e r A l k o h o l e i n f l u s s e r s t a t t e t w u r d e . D e m F a h r e r d r o h e n n u n d e r E n t z u g d e s F ü h r e r s c h e i n s f ü r e i n b i s z w e i J a h r e s o w i e d i e B e s c h l a g n a h m u n g d e s - w e n n a u c h s c h w e r b e s c h ä d i g t e n - F a h r z e u g s . B e i d e r D u r c h s u c h u n g d e s W a g e n s e n t d e c k t e n d i e C a r a b i n i e r i i m K o f f e r r a u m z u d e m e i n e n B a s e b a l l s c h l ä g e r a u s A l u m i n i u m . D a d e r M a n n d e n B e s i t z d e s G e g e n s t a n d s n i c h t r e c h t f e r t i g e n k o n n t e , w u r d e d e r S c h l ä g e r u m g e h e n d b e s c h l a g n a h m t u n d d e r 4 3 - J ä h r i g e z u s ä t z l i c h w e g e n d e s T r a g e n s g e f ä h r l i c h e r G e g e n s t ä n d e a n g e z e i g t . ( A N S A ) . W A