BRUXELLES - Il commissario all'agricoltura, Christophe Hansen, ha presieduto la prima riunione del partenariato Ue sui fertilizzanti con l'intera catena del valore, a cui seguiranno una serie di sessioni per affrontare la situazione del mercato. Il dialogo riunisce produttori di fertilizzanti, agricoltori, Stati membri e parti interessate lungo tutta la catena del valore. "Siamo consapevoli della pressione che i prezzi dei fertilizzanti esercitano sugli agricoltori. E sappiamo che l'Europa non può continuare a dipendere in misura così elevata dalle importazioni", ha sottolineato Hansen. Il confronto si concentrerà in particolare su come ridurre la dipendenza dalle importazioni e rafforzare l'autonomia strategica dell'Ue.