Google aderisce all'iniziativa "Vicini e connessi" promossa dalla ministra dell'Innovazione Paola Pisano per permettere a commercianti locali e negozi di prossimità di promuovere le proprie attività attraverso piattaforme e servizi digitali. La compagnia californiana ha annunciato che metterà gratuitamente a disposizione dei commercianti di tutta Italia strumenti per farsi trovare online e corsi dedicati alle competenze digitali.

Quattro gli strumenti offerti.

Il primo è Google my Business, che consente ai negozi di creare un profilo e avere una vetrina digitale per farsi trovare su Ricerca Google e Google Maps. Il colosso del web fornisce poi schede dei prodotti gratuite sulla scheda di Google Shopping, con cui mostrare la disponibilità di un prodotto a chi lo sta cercando online nelle vicinanze. Grow my Store serve a supportare chi vuole creare un sito web e vendere online in modo autonomo, e Google Digital Training è infine una piattaforma online che offre corsi gratuiti per sviluppare o acquisire nuove competenze digitali.

"Questo momento pone più che mai l'attenzione sull'urgenza del processo di trasformazione digitale che le imprese commerciali italiane si trovano a intraprendere per affrontare le sfide del presente e per crescere", ha dichiarato Fabio Vaccarono, Vice President di Google e Managing Director di Google Italia. "L'e-commerce di prossimità è un elemento fondamentale della digitalizzazione, permette di superare le barriere fisiche imposte dalla pandemia a vantaggio delle persone, così come dell'economia locale".