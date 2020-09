Huawei è pronta a portare sul mercato italiano un poker di nuovi dispositivi indossabili. Nel corso della conferenza per gli sviluppatori, che ha visto sul palco il ceo della divisione consumer Richard Yu, il colosso cinese ha presentato due smartwatch e due paia di auricolari, insieme a un computer portatile.

I FreeBuds Pro sono auricolari senza fili (true wireless) che si caratterizzano, a livello funzionale, per il sistema di cancellazione intelligente e dinamica del rumore, migliorato rispetto al precedente, che riconosce l'ambiente circostante e attiva la modalità di cancellazione più adatta. Con una struttura antivento per evitare i fruscii, dal punto di vista estetico si distinguono per lo stelo squadrato. Saranno disponibili in Italia a un prezzo di circa 180 euro, nei colori Carbon Black, Ceramic White e Sliver Frost.

Sempre sul fronte audio, Huawei ha svelato anche i FreeLace Pro, cuffie senza fili con cancellazione del rumore che spiccano per il design ma anche per la durata della batteria - 24 ore - e per la ricarica rapida. Con cancellazione del rumore, e archetto da collo in lega nichel-titanio rivestito in silicone, arrivano a circa 120 euro nel colore nero grafite e in due nuance "morbide", Spruce Green e Dawn White.

Passando alla tecnologia da polso, il prodotto di punta è il Watch GT 2 Pro, che rispetto ai modelli precedenti si distingue per la ricarica wireless e una batteria che promette fino a 15 giorni di autonomia. Orologio dalla struttura solida, offre più di 200 opzioni per personalizzare il quadrante e 100 modalità di allenamento tra cui scegliere. Migliorato il monitoraggio della frequenza cardiaca, cui si aggiunge quello del livello di ossigeno nel sangue. In due varianti di colore - Night Black per l'edizione sport e Nebula Grey per la versione classica - ha un prezzo di poco inferiore ai 300 euro.

Sempre da polso è il Watch Fit, più economico e pensato in particolare per gli amanti del fitness. Il quadrante non è rotondo ma rettangolare con angoli arrotondati, e tra le particolarità ci sono i corsi di fitness animati. Anch'esso monitora frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, sonno e livello di stress. E' disponibile in Italia già da oggi a circa 130 euro, con cinturino Mint Green, Sakura Pink o Graphite Black, e quadrante argentato, dorato o nero.

Nel segmento dei notebook, infine, Huawei ha mostrato il MateBook 14 AMD, che punta su eleganza, leggerezza e un buon rapporto qualità/prezzo. Sotto la scocca c'è il processore AMD Ryzen 4000 H-Series e la scheda grafica AMD Radeon. In varie configurazioni, ha un prezzo di partenza appena sotto gli 800 euro.