Spontaneità, inventiva, comicità, condivisione sono i tratti distintivi dell’anno di TikTok la community al secondo anniversario italiano, attiva a colmare le distanze, creare un ponte tra generazioni coniando un linguaggio per nonni e nipoti, mostrando il talento sotto ogni sua forma: tutto attraverso la creatività, la lente che rende unica la piattaforma dei video brevi da dispositivi mobili. Non più solo «giocattolo» per bambini e ragazzi, nel 2020 si è arricchita sia dal punto di vista degli utenti, andando ad abbracciare fasce di età più adulte - dai genitori ai professori, fino ai nonni - sia per quanto riguarda i contenuti sempre più eterogenei.

Il 2020 è stato segnato dalla nascita ed esplosione del trend #ImparaConTikTok - il filone di video educativi che rappresenta il nuovo modo di apprendere e condividere conoscenze, competenze e interessi. Inoltre, nel corso dei mesi, i contenuti sport e fashion hanno popolato e arricchito i “Per te” degli utenti: i primi trasformando la piattaforma in una palestra in pillole di brevi video e mostrando il momento dell’allenamento come puro intrattenimento; i secondi, regalando l’emozione del front row delle sfilate dell’alta moda alla community e confermando il ruolo della piattaforma come catalizzatore di trend.

Al centro di tutto, i creator, anima e cuore pulsante di TikTok che, durante l’anno, si sono distinti per aver dato il loro supporto a importanti cause sociali, simbolo del desiderio di una realtà maggiormente inclusiva e paritaria. Tante anche le celebrities - oltre a cantanti e artisti - che si sono unite alla piattaforma mostrando un loro lato inaspettato e inedito. Immancabile, per tutti i contenuti, la giusta colonna sonora e l’utilizzo di filtri, duetti e sticker, a disposizione di tutti per arricchire i video.

6 cose da sapere su TikTok

TikTok stimola e aiuta l’espressione creativa, incoraggiando gli utenti a condividere le proprie passioni e i momenti della loro vita attraverso video brevi di massimo 60 secondi e offrendo un feed video personalizzato (“Per Te”) sulla base di quello che apprezzano e condividono. In poco più di due anni TikTok continua a essere una delle app più apprezzate e scaricate al mondo. È disponibile in oltre 150 mercati e in 75 lingue diverse In tutto il mondo, ogni minuto vengono caricati su TikTok decine di migliaia di video. Tantissime sono state le challenge lanciate nel 2020, che hanno contribuito a rendere virali trend e meme. Tra queste, ci sono #maturare e il classico comedy #comeeravamo, ma anche #iorestoacasa che ha caratterizzato i primi mesi del 2020 durante il periodo del lockdown. Tra quelli più apprezzati del recente filone di contenuti informativi e di apprendimento #imparacontiktok.

Non solo Millennial e Gen Z, anche genitori e persino nonni trovano spazio nella community di TikTok: dalle mamme che raccontano con ironia la loro vita da genitori ai nonni, partner perfetti negli sketch con i nipoti.

TikTok è la piattaforma scelta da diversi personaggi famosi italiani e internazionali. Will Smith, Dua Lipa, Ed Sheeran, J.Lo, Justin Bieber, Jane Fonda, all’estero; Michelle Hunziker, Chiara Ferragni, Fedez, Paola Turani, Elisabetta Canalis, Beatrice Valli, Mara Venier, Marco Montemagno, Gianluca Vacchi in Italia: sono solo alcune delle celebrità e delle web star che scelgono TikTok per ampliare i propri canali e soprattutto per esprimersi divertendosi. La musica è una colonna portante del mondo TikTok e sono moltissimi gli artisti che scelgono la piattaforma per il lancio dei loro singoli. Sempre di più anche i nuovi talenti che, partiti da TikTok, arrivano a scalare le classifiche musicali. Ne sono un esempio Bando di Anna (Pepe), Domani ci Passa di Ludwig, Il Baco di Klimt di Emanuele Aloia e Cin Cin di Alfa.

TikTok ha annunciato il Fondo TikTok per i Creator per offrire un supporto alla community e l’opportunità di trasformare la creatività dei creator più talentuosi in una carriera. Il nuovo Fondo europeo è partito con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro per il primo anno, che aumenteranno ad almeno 255 milioni entro tre anni.

Su TikTok è possibile iscriversi dai 13 anni in su e la funzione Messaggi Diretti è stata disattivata per i minori di 16 anni. La funzione Collegamento Famigliare permette a un adulto di intervenire su alcune funzionalità di Controllo Applicazione, aiutando i genitori a garantire la sicurezza dei propri figli. TikTok ha inoltre aderito al Codice di condotta dell’UE sulla disinformazione e al Codice di Condotta della Commissione Europea contro l’incitamento all’odio online per promuovere un’esperienza positiva sulla piattaforma.

Infine, fra le altre risorse disponibili, TikTok ospita una pagina informativa in-app che offre informazioni attendibili sul COVID-19 provenienti dall’OMS.

Foto: Isadora TTDP Giselda Ranieri ph Marzio Mirabella. Isadora - The TikTok Dance Project