Studenti e insegnanti, nel giro di poche settimane, sono stati proiettati dall’emergenza Coronavirus in un mondo nuovo. Hanno sperimentato le novità delle videolezioni, stanno vivendo la scuola senza il contatto diretto, tra compagni e con gli insegnanti. Mai come adesso, insomma, coinvolgerli in modo da non perdere il senso del gruppo, diventa importante.



È anche per questo che il regista Michele Trentini, che insegna tedesco in Val Concei, si è posto il problema di trovare nuove forme di interazione con i suoi studenti. Come? Inventandosi alcune canzoni, rigorosamente “auf Deutsch”. «Ho cercato di prendere questo periodo - spiega - come un’occasione anche per i miei alunni e ho cominciato a trovare l’ispirazione per inventarmi cose nuove da fare con loro e per loro, tra cui diverse canzoni».



Ve ne proponiamo una: «Ich bleibe zu Hause!», molto apprezzata dai ragazzi.