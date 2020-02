YouTube è il social preferito degli italiani

A dicembre 2019 la piattaforma social preferita dagli italiani è stata YouTube, seconda Facebook mentre la stella nascente è TikTok. Lo spiega l'analisi 'Social media in Italia: utenti e tempo di utilizzo nel 2019' condotta dall'esperto di social media Vincenzo Cosenza, in un contesto in cui nel 2019 gli italiani che hanno navigato in rete almeno una volta al mese sono stati 41,6 milioni, per un tempo medio a persona di oltre 104 ore (dati Audiweb).



"A dicembre YouTube - spiega Cosenza - ha raggiunto 36.173 milioni di persone. Nello stesso mese Facebook ne ha catturate 35.906 milioni. Entrambi in leggero miglioramento, 2,7 punti, rispetto a 12 mesi fa". Stabile in terza posizione è Instagram (coinvolge 27.073 milioni di italiani, 15,6% in più anno su anno); segue LinkedIn con un'audience di 18,781 milioni di persone (+13,5% in un anno), "un miglioramento di tutto rispetto - rileva l'esperto - che però si accompagna ai problemi di permanenza sul sito, utilizzato per 37 minuti al mese". A seguire Pinterest (16,642 milioni di persone, +35% sul 2018) mentre la stella nascente è TikTok che ha conquistato in pochi mesi 3,6 milioni di persone, con un tasso di crescita annuale del 388%. Cresce anche Twitter arrivando a superare i 10 milioni (+9%) e Snapchat con oltre 2,7 milioni (+14%). Rispetto al tempo di permanenza degli utenti, il social utilizzato al primo posto per gli italiani è Facebook che a dicembre ha toccato le 16 ore e 24 minuti al mese per persona.



Segue Instagram (in media per circa 7 ore) e YouTube che cattura l'attenzione per 6 ore. Per Cosenza "sorprendono per la loro crescita Twitter, con 3 ore e 48 minuti, e TikTok con 2 ore e 45 minuti". Infine, l'espero fa una distinzione tra social usati prevalentemente da smartphone e quelli che vengono fruiti anche da desktop. Quelli che presentano oltre il 90% di fruizione in mobilità sono Instagram (97%), Twitter (92%), Snapchat (92%), TikTok (91,5%). Quelli con l'utilizzo più alto da desktop sono YouTube (25%), Pinterest (19%) e Tumblr (18%).