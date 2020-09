«Puntiamo ad avere 100 milioni di dosi di vaccino entro fine anno contro il coronavirus»: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany nel suo briefing con la stampa.



Però, Robert Redfield, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l’agenzia federale per la tutela della salute, ha detto al Senato di non aspettarsi che un vaccino contro il coronavirus sia largamente disponibile per gli americani sino alla fine del secondo trimestre/terzo trimestre del 2021.



Redfield rimane fiducioso nello sviluppo di un vaccino in novembre o dicembre ma inizialmente, ha sottolineato, saraà disponibile una »fornitura molto limitata«. Parole che sembrano in contrasto con la promessa di Donald Trump.

«I vaccini stanno procedendo in modo veloce e sicuro!», ha invece twittato oggi Donald Trump, rilanciando la sua promessa di tempi rapidi, evidentemente con l'occhio alle elezioni di novembre