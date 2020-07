Bollino rosso e massima allerta sono previsti, per domani, in 14 città italiane, la metà di quelle monitorate e 4 in più rispetto ad oggi.

È un fine settimana di fuoco quello descritto dal bollettino quotidiano sulle ondate di calore pubblicato sul portale del Ministero della Salute.

In particolare, il livello 3 di allerta, corrispondente al bollino rosso, è previsto per domani a Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. Tra queste, le 4 città che passano dal bollino arancione di oggi al rosso di domani sono Brescia, Latina, Verona e Viterbo.

Le ondate di calore, si legge sul sito del ministero, «si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione».

Queste condizioni climatiche, come noto, «possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione».

Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il Ministero della Salute elabora, pertanto, dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore.

Dai bollettini è previsto, per domani, primo agosto, il livello 2 di attenzione, ovvero bollino arancione, per Ancona, Milano, Trieste e Venezia. Va meglio a Bari Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina e Palermo, tutte con bollino giallo. Mentre si respirerà bene solo a Napoli e Reggio Calabria, le uniche due città con un rassicurante bollino verde.