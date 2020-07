Come per tutta la stagione corrente, il livello di pollini nell'aria, in Trentino, è di gran lunga superiore alla media degli anni passati. Lo rivela il nuovo Bollettino delle concentrazioni emesso dal Centro di Monitoraggio di San Michele all’Adige.

Nella settimana dal 22 al

Graminacee: concentrazione alta, in calo.



Urticacee (parietaria): concentrazione alta, stazionaria



Piantaggine: concentrazione alta, stazionaria.

Altri pollini rilevati: castagno, pino, ontano verde, cupressacee, chenopodiacee/amarantacee, composite e vite in concentrazioni medio/basse.

Spore di Alternaria in concentrazione alta.