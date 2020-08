Due pecore sbranate e due capre ridotte in fin di vita, poi soppresse. Il recinto anti-orso superato come fosse di carta. E tanta paura lasciata a chi, in quelle zone, deve viverci e lavorarci tutti i giorni. L’orso M49 nella notte tra sabato e domenica è entrato in azione a malga Agnelezza, in val di Fiemme, nella zona del passo Manghen.



Ma la misura è colma, afferma infuriato Alberto Nones, titolare della malga e presidente dell’Associazione Allevatori Caprini Fiemme. «Così è la fine della montagna e degli alpeggi», afferma, dopo l’ennesima predazione. E a proposito di M49, assicura: «Che lo catturino, poi lo porto io, a mie spese, a Roma a casa del ministro Costa, visto che gli piace tanto».