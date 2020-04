Tutti in casa, tutti a cucinare, mentre estetiste e parrucchieri sono chiusi. Ma alle uova comunque non rinunciamo. Possono essere usate (magari se non le abbiamo usate tutte per pastiera e altre prelibatezze pasquali) anche come validi alleati di pelle e capelli. Uala sito dedicato al mondo beauty e wellness, ha raccolto cinque idee per utilizzare le proprietà delle uova e del cioccolato per prendersi cura di sé.

1. IL BALSAMO NATURALE PER CAPELLI SECCHI E DANNEGGIATI

Se i capelli non sono in forma, ecco un modo originale di prendersene cura. L’uovo – e in particolare i grassi contenuti nel tuorlo – rendono infatti la chioma più forte, luminosa e idratata.

Ingredienti:

1 uovo intero

2 cucchiai di yogurt naturale

2 cucchiai di olio evo

Procedimento: unire tutti gli ingredienti e mescolare fino ad avere un composto omogeneo. Lavarsi i capelli con uno shampoo a ph neutro (meglio se due volte) poi applicare il balsamo naturale, fare un torchon, e avvolgere tutta la testa con la pellicola trasparente da cucina. Lasciare agire per 30/40 minuti e sciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

2. IL TONICO PER LA PELLE DEL VISO…CON UN SOLO INGREDIENTE

In questo caso dell’uovo si utilizza solo l'albume che aiuta a tonificare e a donare luminosità alla pelle del viso, eliminando le impurità che si accumulano nei pori.

Ingredienti:

1 albume

Procedimento: montare a neve l’albume e stendere con un pennello su tutto il viso (evitando il contorno occhi). Lasciar seccare il composto e risciacquare con acqua tiepida tendente al freddo.



3. MASCHERA VISO IDRATANTE E ILLUMINANTE AL CIOCCOLATO

Se durante la spesa al supermercato non si è resistito alla tentazione di acquistare anche un uovo di cioccolato, che però è troppo da finire da soli, ecco un modo per utilizzarlo senza sensi di colpa.

Ingredienti:

40 gr di cioccolato fondente

2 cucchiai di miele

2 cucchiai di yogurt bianco naturale

1 cucchiaio di olio di cocco

Procedimento: tritare il cioccolato fino a renderlo polvere. Unire tutti gli ingredienti e mescolare, fino ad avere un composto omogeneo. Pulire la pelle con acqua tiepida ed un detergente, applicare il composto su tutto il viso e collo evitando contorno occhi e bocca. Lasciare in posa per 20 minuti (mentre si legge un buon libro e si mangia il resto della cioccolata), sciacquare con acqua tiepida e terminare il trattamento applicando una crema idratante.



4. PURIFICARE CON LE UOVA IL CUOIO CAPELLUTO

Tra le proprietà dell’albume c’è il potere di regolare il ph naturale della pelle, è quindi un perfetto alleato per chi ha il cuoio cappelluto grasso e desidera purificarlo.

Ingredienti:

2 albumi

Procedimento: montare a neve gli albumi. Massaggiare il composto sul cuoio capelluto per 5 minuti. Sciacquare e procedere con lo shampoo.



5. IMPACCO AL CIOCCOLATO ANTICELLULITE

Il cacao riattiva la microcircolazione e può quindi aiutare nella lotta alla cellulite. Ecco come realizzare da soli questo semplicissimo impacco, da ripetere una volta alla settimana…sempre che il cioccolato a disposizione duri tanto a lungo.

Ingredienti:

100 grammi di cioccolato fondente

1 bicchiere di acqua tiepida

2 cucchiai e mezzo di sale grosso

Procedimento: tritare finemente il cioccolato e mischiarlo all’acqua e al sale. Applicare su cosce e glutei facendo movimenti circolari. Avvolgersi nella pellicola e lasciar agire per 30 minuti, per poi risciacquare con acqua tiepida.