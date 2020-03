Anche il coro Genzianella di Roncogno , come tutti gli altri, ha dovuto sospendere prove, concerti, uscite già in agenda.



Ma i 22 coristi non si sono arresi al Coronavirus, e hanno deciso di realizzare un esperimento di “coro virtuale”.



Diretti a distanza dal maestro Andrea Fuoli, ogni corista, indossata la camicia d’ordinanza, ha registrato un video a casa sua, cantando la propria parte (tenori, baritoni, bassi): grazie ad un sapiente lavoro di collage di Gianni Fuoli, fratello del maestro, ne è uscito un video davvero spettacolare in cui il coro sembra davvero unito su un palco a cantare l’inno. Un coro virtuale.



Il video si apre con l’audio del discorso di fine anno del 1981 del Presidente della Repubblica Sandro Pertini: «Io guardo ancora all’ avvenire del popolo italiano con speranza e con fiducia, riuscirà questo popolo nostro a rialzarsi, riusciremo a rialzarci, italiane e italiani». Un augurio più che mai attuale.

Coro virtuale "Inno nazionale italiano" (G. Mameli, M. Novaro 1847) - Coro Genzianella Video of Coro virtuale "Inno nazionale italiano" (G. Mameli, M. Novaro 1847) - Coro Genzianella