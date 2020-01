Sono oltre 360 milioni le notti trascorse dai turisti stranieri in Italia fino a ottobre 2019.

Un numero in crescita del 4.4% che ha portato la spesa dei viaggiatori internazionali a 40 miliardi (+6%). Lo ha annunciato l’Enit presentando assieme al Mibact il piano annuale del turismo.

“Abbiamo voluto imprimere una nuova centralità al turismo italiano che rappresenta un asset economico primario per l’Italia pari non solo al 13% del Pil, ma anche a 4,2 milioni di occupati in questo settore, dato per cui siamo leader in Europa”, ha sottolineato la sottosegretaria al Turismo del Mibact Lorenza Bonaccorsi. “

”Anche i primi dati sul saldo dei flussi turistici nel 2019 - ha spiegato - descrivono un anno molto favorevole: la spesa del turismo internazionale cresce del 6,6% e c’è un aumento dei pernottamenti del +4,4%. Un incremento rilevato anche dai dati sugli arrivi aeroportuali che chiudono i primi 11 mesi 2019 con un +4% di passeggeri totali, che sale a +5,8 per cento su quelli internazionali”.