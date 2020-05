Un cerbiatto è nato nel giardino di casa. Ecco le immagini tenerissime di mamma e piccolo subito dopo il parto, riprese da Jessica D'Andrea.

"Qui a Civitella Alfedena, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, - scrive D'Andrea sulla pagina Facebook di JD Treck - non è raro che le cerve facciano nascere i loro cuccioli non lontano dal paese, e questa cerva bazzica da sempre intorno a casa mia, si sente tranquilla e sicura, e ha deciso che il posto era buono per partorire. E così ora posso condividere con voi la meraviglia dei primi minuti di una nuova vita senza disturbarla, osservandola dalla mia finestra! I cerbiatti stanno nascendo in questo periodo, se vi capita di incrociarli sul vostro cammino lasciateli tranquilli, non li toccate e non li spaventate, la mamma tornerà presto e si allontaneranno da lì per andare altrove".

Guarda il video