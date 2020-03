Dopo l’anatra di piazza Dante, il “becco” di Malcesine, il pavone di Riva, è la volta di Giuseppina, la mucca che si è concessa una bella passeggiata (pare senza autocertificazione!) per le strade di Acquaviva.



Segno dei tempi: con gli umani chiusi in casa o in quarantena, gli animali, anche quelli domestici, sembrano riscoprire nuovi spazi, con strade libere e tranquille.



La mucca, “fermata” in strada, aveva però una sorta di documento identificativo: sul collare era infatti impresso il nome, Giuseppina.