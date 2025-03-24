Nel suo “Trentino da raccontare” Maurizio Panizza narra storie ai più sconosciute, “portate alla luce a seguito di lunghe e complicate ricerche, dopo aver consultato biblioteche e archivi di tribunali, oppure intervistato persone che in qualche modo hanno avuto a che fare con le vicende narrate”.

È un modo per scoprire e riscoprire il Trentino di ieri e di oggi, con l’obiettivo di costruire un ponte con il passato. Storie minime, ma non per questo meno importanti, di un Trentino dimenticato, e che oggi ritrovano slancio, passione e nuova intensità nella interpretazione di Mario Cagol.



Ecco la dodicesima puntata del podcast di Mario Cagol:





EPISODIO 2 Filippo, dalla Cina con amore

EPISODIO 3 Sopravvivere al Vajont

EPISODIO 4 Valmorbia Werk: un forte, due bandiere

EPISODIO 5 In viaggio con l'Ape

EPISODIO 6 Il sogno di Isidoro - Prima parte

EPISODIO 7 Il sogno di Isidoro - Seconda parte



EPISODIO 8 Un re sfortunato muore ad Arco

EPISODIO 9 1943: L'uomo che bombardò Trento

EPISODIO 10 Fiorenzo, una Formula per la vita



EPISODIO 11 Morire a Sant'Ilario, il bombardamento del 1944