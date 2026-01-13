Mario Cagol legge e interpreta “Soldati di sventura” (Athesia), il libro attraverso il quale Luca Fregona, scrittore, giornalista e oggi caporedattore dell’Alto Adige, ha prima scovato e poi raccontato le esistenze di chi era stato preso e portato in Vietnam. A diecimila chilometri da casa. Ma non nel Vietnam del “Cacciatore”, quello degli americani e delle proteste nelle università, no, quello dimenticato.



La prima puntata del podcast, la storia di Beniamino Leoni:



La prima guerra d’Indocina, frutto di un mondo ancora dentro il secondo conflitto mondiale dove un Paese come la Francia, uscito a pezzi da quella prova devastante, provava a tenere in piedi un impero fragile come il suo esercito. Pochi, oggi, hanno coscienza del male, del dolore, delle vite piegate e mai più ricostruite, dei morti e dei feriti di quelle battaglie nelle jungle indocinesi.

Probabilmente dice qualcosa ancora Dien Bien Phu, l’ultima battaglia della Legione. Perché c’era lei laggiù, a morire. E i legionari. In quell’armata perduta c’erano, ecco uno dei frutti della ricerca di Fregona tra memorie e testimonianze dei sopravvissuti, almeno 10mila italiani dal hanno combattuto nella Prima guerra di Indocina.

Ex fascisti, ex partigiani, ex di mille vite precedenti, in fuga da se stessi o dal mondo, oppure in cerca di avventure. Ne morirono mille tra le trincee e i campi di prigionia dei vietcong di Ho Chi Minh. Oppure migranti clandestini in Francia, arrestati e obbligati ad arruolarsi nella Legione straniera per mettere le cose a posto. Loro erano parte di quella generazione perduta, schiacciata da una guerra appena terminata e finita dentro un’altra. Tra il 1946 e il 1954 quando l’ultimo baluardo cadeva in terra vietnamita.



Un “Vietnam” precedente a quello americano, ma altrettanto violento e crudele. Su tutto questo Mario Cagol, ha costruito un podcast. Che potrà essere ascoltato sui siti dell’Alto Adige, del Trentino e dell’Adige da martedì, mentre si potrà riascoltare questo racconto intorno a “Soldati di sventura”, sempre il martedì, la sera alle 22 su Radio Dolomiti.