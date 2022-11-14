TRENTO. Michele Santoni aveva 34 anni, abitava a Calavino, era sposato da sette mesi. Venne trovato assassinato nella notte fra il 2 e il 3 giugno del 2000, sulle rive del lago di Terlago. Giaceva bocconi, aveva il cranio sfondato, la gola tagliata. Gli inquirenti non ci mettono molto a ricostruire la vicenda, e in carcere finiscono subito la moglie della vittima, Isabella Agostini, e il suo amante, Giuliano Cattoni. Che iniziano ad accusarsi a vicenda. Sono gli assassini della porta accanto.

L’orrore del lago è uno degli episodi raccontati da Luigi Sardi nel libro «Delitti e misteri in Trentino» edito da Curcu & Genovese e che adesso è diventato un podcast grazie all'intensa interpretazione di Mario Cagol in «Il suono delle pagine».

In questa prima parte, Mario Cagol racconta il ritrovamento del cadavere di Santoni e l’avvio delle indagini.

Ma ecco il podcast di Mario Cagol: