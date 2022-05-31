COREDO. Una maestra di 41 anni trovata agonizzante nella sua casa, il nome dell’assassino pronunciato poco prima di morire. E uno studente di appena 16 anni sul banco degli imputati in una vicenda giudiziaria piena di colpi di scena.

Il nuovo podcast de «Il suono delle pagine» ci porta a Coredo, in una vicenda che ha il suo drammatico inizio il 6 maggio 1959, raccontata e interpretata con maestria da Mario Cagol che ci porta dentro uno dei casi più sconvolgenti della cronaca nera trentina.

La vittima è l’insegnante elementare Erina Leonardi, l’assassino invece è Mario Ballotta, 16 anni, studente che all’epoca frequentava la terza media.

Nessun dubbio sulla sua responsabilità, ma Ballotta sapeva quello che stava facendo? Era nel pieno delle sue facoltà mentali in quei momenti? Da queste domande parte un processo per molti versi unico e sicuramente inedito per quegli anni.

Ma ecco la prima parte della vicenda nel podcast di Mario Cagol.

La seconda parte sarà disponibile martedì 7 giugno, la terza e ultima parte sarà invece disponibile martedì 14 giugno.